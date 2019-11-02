Kasımpaşa'nın konuğu BtcTurk Yeni Malatyaspor

02.11.2019 08:54

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 11 puan ve averajla 11. sırada girdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de yaptığı son 3 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 16 puan ve averajla 3. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa'da 3 eksik

Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 futbolcusundan faydalanamayacak.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı bulunan David Pavelka, Mame Thiam ve Tobias Heintz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig'de 5. randevu

Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana yapılan 4 karşılaşmanın 2'sini Kasımpaşa kazandı. Bir müsabaka berabere sonuçlandı, bir maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspor galip geldi.

Söz konusu maçlarda Kasımpaşa'nın attığı 8 gole karşılık BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA