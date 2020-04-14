KASIMPAŞA'NIN EN İŞLEK CADDELERİ VE KIZILAY MEYDANI  14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI (1)
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Mustafa Demirelli, Kızılay Meydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu, Güncel

KASIMPAŞA'NIN EN İŞLEK CADDELERİ VE KIZILAY MEYDANI  14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI (1)

Oğuzcan YAZAR / KASIMPAŞA'nın en işlek caddeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

14.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:18
KASIMPAŞA'NIN EN İŞLEK CADDELERİ VE KIZILAY MEYDANI  14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI (1)

Oğuzcan YAZAR/ KASIMPAŞA'nın en işlek caddeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılay Meydanı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerinin 14 gün süreyle saat 09.00 ile 21.00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi. Karara göre, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar, söz konusu bölgelerde iş yeri bulunan esnaf, iş yeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla giriş ve çıkış izninin verileceği, tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Kaynak: DHA

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