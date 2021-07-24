Kasımpaşa, Nicolai Jorgensen'i kadrosuna kattı
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Kasımpaşa, Nicolai Jorgensen'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Nicolai Jorgensen'i kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen santrfor Nicolai Jorgensen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen santrfor Nicolai Jorgensen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Danimarkalı forvet Nicolai Jorgensen'i transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Feyenoord'un Danimarkalı santrfor oyuncusu Nicolai Jorgensen, sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

30 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon Feyenord formasıyla çıktığı 29 maçta 5 gol attı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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