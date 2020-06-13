Kasımpaşa Mevlevihanesi yılsonuna kadar tamamlanacak Restorasyonu devam eden Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yıldız, "Kasımpaşa Mevlevihanesi yıl sonuna kadar tamamlanacak ve kültür sanat merkezlerinden birisi olarak gençlerin buluşma noktası haline gelecek" dedi.

Restorasyonu devam eden Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yıldız, "Kasımpaşa Mevlevihanesi yıl sonuna kadar tamamlanacak ve kültür sanat merkezlerinden birisi olarak gençlerin buluşma noktası haline gelecek" dedi.

Beyoğlu'nda bulunan 400 yıllık Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılının sonunda başlatılan restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden canlandırılarak hizmete açılacak olan Kasımpaşa Mevlevihanesi sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. İstanbul'un en büyük üçüncü Mevlevihane'si olan Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

"KASIMPAŞA MEVLEVİHANE'Sİ BEYOĞLU'NUN ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR MERKEZİDİR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kültürümüze, medeniyetimize ve insanlarımıza hizmetlerde bulunmuş, Beyoğlu'nun önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılıyor. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak yapılan restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çünkü belediyemizin etki alanında olan bir yer. Dolayısıyla bitmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. İnşallah Kasımpaşa Mevlevihanesi tamamlandığında hem gençlerin kültür sanat faaliyetlerini takip edebileceği önemli bir merkez olarak hizmet edecek hem de bölgeye otoparkıyla hizmet etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"ASLINA UYGUN BİR ŞEKİLDE RESTORE EDİLİYOR"

Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Yıldız, "Şu anda inşaatı devam ediyor. Ağustos ayında tamamlanması düşünülüyordu ama pandemi dolayısıyla çalışmalarda üç aylık bir yavaşlama olduğu söylendi. İnşallah yıl sonuna kadar Kasımpaşa Mevlevihanesi tamamlanacak ve kültür sanat merkezlerinden birisi olarak gençlerin buluşma noktası haline gelecek. Burada çok fonksiyonlu salonlar var. Gençlerimizin kurs alabileceği derslikler yapılıyor. Restorasyon çalışmaları aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Bir semahanesi var. Onun inşaatı da şu anda tamamlanmak üzere. Dış cephe kaplamaları tamamlanmış durumda" dedi.

"BEYOĞLU'NUN KÜLTÜR KODLARINI ADIM ADIM HAREKETE GEÇİRİYORUZ"

Başkan Yıldız, "Beyoğlu'na kültür, sanat, medeniyet alanında hizmet bu tür eserlerle oluyor. Kasımpaşa Mevlevihavesi de Beyoğlu'na kültürün nasıl bir eserle geldiğinin bir nişanesidir. Beyoğlu'nun kültür kodlarını adım adım harekete geçiriyoruz. Beyoğlu'nun bir kültür sanat, medeniyet şehri olduğunu, yeni trendle birlikte bir turizm beldesi olduğunu, etrafındaki üniversitelerle bir eğitim şehri olduğunu her geçen gün biraz daha hissediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Kasımpaşa Mevlevihanesi şimdiden Beyoğlu'muza, İstanbul'umuza ve milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA