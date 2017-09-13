Kasımpaşa Mesaisi Tam Gaz Sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapılan antrenmanın devam eden bölümünde 10'a 10 jokerli topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.



Martin Linnes, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.



Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



(İHA)