Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı Kasımpaşa'nın Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Kasımpaşa'nın Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü bulmaya çok yakın. Lacivert-beyazlı takımın Hatayspor ile Süper Lig'e yükseldikten sonra yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı takımın başına getirdiği iddia edildi. (İHA) Kaynak: İHA