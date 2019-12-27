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Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

27.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:10
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Medipol 'e konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, taktik ve atak sonlandırma çalışmalarıyla tamamlandı.

Lacivert-beyazlı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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