Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 17. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 17. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, taktik ve atak sonlandırma çalışmalarıyla tamamlandı.
Lacivert-beyazlı ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.