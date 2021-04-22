Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçından notlar
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Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçından notlar

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçından notlar
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Kocaman, sahasında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de yer alan Carlos Ponck, Youssouf Ndayishimiye, Cemali Sertel ve Enzo Crivelli ile cezalı Mahmut Tekdemir'in yerine Uğur Uçar, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Mehmet Topal ve Nacer Chadli'yi sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Chadli 11'iyle sahaya çıktı.

Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Azubuike Okechukwu, Fredrik Gulbrandsen, Ravil Tagir, Enzo Crivelli ve Muhammet Can Yazıcı yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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