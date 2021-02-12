Kasımpaşa maçının saatinde değişiklik
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Kasımpaşa maçının saatinde değişiklik

12.02.2021 15:20 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:24
Kasımpaşa maçının saatinde değişiklik

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın saatinde değişiklik yapıldı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın saatinde değişiklik yapıldı. 

Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın arasında daha önce saat 19: 00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde 19: 00 olarak belirtilen maç başlama saati 16: 00 olarak güncellendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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