Kasımpaşa maçının ardından

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, kendileri için kader maçlarından birini kazandıklarını söyledi. İstanbul temsilcisiyle müthiş bir çıkış yakalayan İzmirli genç teknik adam, mücadelenin ardından, "Çok zor bir deplasmana çıktık. Göztepe'nin seyirciyi arkasına aldığı zaman çok etkili olabileceğini biliyorduk. Analizlerini çok doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarıda oyunu biraz daha tutarak oynamak istedik. Normalde 120 kilometre koşan, sprint mesafeleri yüksek olan bir takımız. Göztepe seyirciyi arkasına aldığı zaman farklı oynuyor. O yüzden ilk yarıda rakibe çok fazla alan vermemeye çalıştık. Kenarda Umut gibi bir silahımızı özellikle ilk yarıda beklettik. Kanatları etkili kullandığımızda pozisyon bulan bir takımımız var. Bunu da özellikle ikinci yarıda çok iyi yaptık. Kader maçımızı kazandık. Daha 10 maçımız var ama önemli bir eşiği atladık" dedi.

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Sırp teknik adam, saha içinde oyunculara bağırmaktan sesinin kısıldığını, içinde bulundukları durumun kendilerini saha içinde daha gergin hale getirdiğini dile getirdi.