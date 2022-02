Kasımpaşa maçının ardından (1)

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 24'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir mücadeleye çıkacaklarını bilerek hazırlandıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligin son 5 maçını kazanmış ve hak ederek kazanmış, yaş ortalaması en düşük, koşu mesafesi yüksek, şiddetli koşuyla hücum ve geri dönüşleri yapabilen, savunmada da hücumda da planları olan bir takımla karşılaştık. Bu maçın bu şekilde, zor geçeceğini hafta başında oyuncularımla da paylaştım. Taktik çalışması yaparken rakibe üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağımızı, oyunun başlangıcıyla beraber çok doğru uyguladık ve buradan golümüzü bulduk. İkiyi de üçü de bulabilirdik, önümüze gelen fırsatı kaçırdık. İkinci bölgede nereyi kapatacağımızı, merkezi nereye yönlendireceğimizi çalıştık ve birinci bölgede ters ayaklı oyuncuların yaptıkları kısa ortaları ne tarafa yönlendireceğiz, merkeze nasıl pozisyon alacağız hepsini çalıştık. Bugün takımda savunmasında oyuncularım inanılmazdı. Hep söylüyorum, takım savunması ve topa sahip olma bizi şampiyon yapacak. Bunu ilk yarıda daha iyi yaptık. Geçişlerde bazen çok çabuk geri dönüyorlar. Doğru durmamıza rağmen rakibe kenar ortasından seken toptan dolayı verdiğimiz pozisyon vardı. İkinci yarıda rakip oyuna golü yedikten sonra çok genişlik verdi. Oyunun bu şekilde zor geçeceğini biliyorduk. Önden geriye kadar takımın 4'te birinin sahaya sıkışması, kenar ortalarda doğru pozisyon alması, merkezi kapatmasıyla topa sahip oldular. 1 tane direkten dönen topları var. Oyunda biraz dana anları daha doğru oynamamız gereken bir ikinci yarı yaşadık. Genç takıma karşı yüksek nabızlı oynamak kolay değildir. Bazen bunu doğru yaptık, bazen ikinci golü bulmak için final paslarını erken attık. Topa sahip olup gezdirmede geri kaldık. Ligin boyu kısalmaya başladı. Galibiyet çok önemli" dedi.

"BRUNO'NUN ATILMAMASI LAZIM"

Kasımpaşa karşısında kazanmanın son derece önemli olduğunu söyleyen Avcı, "Ligin en fazla gol atan takımıyız, en az gol yiyen iki takımından bir tanesiyiz. Çok sağlıklı gidiyoruz. Her maç kolay olmayacak. Bundan sonrakiler de zor olacak. Bugün Bruno'nun atılmaması lazım, eksik kalmamamız lazım. Oyunun son dakikasını doğru planlayıp oyun içinde doğru davranmamız lazım. Rakip bize hep hissettirdi iyi olduğunu. Kazanmak son derece önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Taraftarımıza geçen hafta verdiğimiz mesajda, bugün 40 bindi. Bazen oyuncuları soruyorlar, bunu hiçbir zaman söylemedim. Takıma son ana kadar destek verdiğinde 12'nci oyuncu gibi oluyorlar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Maç bitene kadar, sonuna kadar destek versinler. Süre zaman daralıyor. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız? diye konuştu.

"DOĞRU OYUNCU VARSA ALACAĞIM"

Stoper transfer arayışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Avcı, "Yabancı olarak arayışımız devam edemiyor. Şu anda doluyuz. 13+1 yani 1997 ve üstü olması gerekiyor. Tymoyteusz'u oyuncu olarak kullandık. Yabancı boşalmadan yabancı oyuncu katamıyorsun. Yerli oyuncu için bütün temaslarımız yapıldı. Şu an için oyuncu almayacağım, doğru oyuncu varsa alacağım. Denswil ve Ahmetcan oynuyor. Taha daha önceden takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Onu da bunun içinde göreceğiz ve hazırlayacağız. Dorukhan'ı dahi orada oynatabilirim. Çünkü Beşiktaş'ta orada da kullanmıştım. Şu an için Denswil çok iyi gidiyor. Doğrusunu bulursak yerlisini alırız. Yoksa Hüseyin Türkmen şu an itibariyle elimizin altında var. Birtakım dalgalanmalar yaşasa da bu toprağın oyuncusu, buradan çıkmış. Sürece bakacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI BİLE YAPAMIYOR"

Kaçan gollerin stres yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtlayan Avcı, "Şampiyonluğa giden yollar hep zor, meşakkatli ve dikenlidir. Her maçı çok iyi oyunlar oynayarak bunu dünyanın en iyi takımları bile yapamıyor. Şu an Trabzonspor'un Avrupa'da maç ortalamasında da, puan ortalamasında da en yüksek yerde. Oyunun içindeki detaylar belirleyici. Herkesin bir oyuncu kalitesi var. Ligde oyun organizasyonları artmaya başladı. Antrenör kalitesi yükselmeye başladı. Kasımpaşa'yı, Konyaspor'u, Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor hocalarıyla iyi şeyler yapabiliyor. Planların içinden konuşmak daha doğru olabilir. Her maç zor olacak, bundan sonra da böyle olacak? diye konuştu.

"HAMSİK UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OLUR"

Sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in durumu hakkında da konuşan Avcı, "Onu bir gün evvelde son ana kadar bekledik. Hafif ağrısı var. Şu anda tedavisi devam ediyor. Umarım önümüzdeki hafta olur. Bütün arzumuz bu. Onunla başka bir oyun, onsuz başka bir oyun. Bazen oyuncu belirliyor oyunun içindeki detayları? dedi.

ÜMİT ŞENGÜL: SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ MAÇ ÖNCESİ HAKEMİ UYARDI

Müsabakanın zorluk derecesinin yüksek olduğunu belirten Umut Şengül, "Zorluk derecesi yüksek bir müsabakaydı bizim için. Buraya gelirken 5 galibiyet üst üste kazanmıştık. Ligin iyi oynayan takımlarından biriydik. Bugün maçın başında kaptırdığımız birkaç toptan birisi kalemizde gol oldu. Hafta içi bunu sürekli çalıştık ama maalesef çıkarken kaptırdığımız bir top bize ciddi sıkıntı yarattı. İkinci yarı maçın inisiyatifini tamamen elimize aldık. Direkten dönen topumuz var, girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kaybettik, üzgünüz? şeklinde konuştu.

"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Hakemin verdiği kararlarla çifte standart uyguladığını öne süren Şengül, 'Maç öncesi sportif direktörümüz hakeme gidip 'Biz buraya futbol oynamaya geldik. Keza Trabzonspor da buraya futbol oynamaya çıkıyor, bu ligin lideri. Lütfen maçın önüne geçecek hareketler ve hamleler yapmayın' diye uyardı ama maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilemiyorum. Hakem maçın önüne geçti bana göre. Kötü niyetli değil belki ama maçın önüne geçti. Bize gösterdiği kartlar, onlara göstermediği kartlar bana göre tamamen çifte standart. O yüzden kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulup ligde rahat pozisyona gelmek istiyoruz. İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız inşallah? diye konuştu.