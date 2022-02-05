Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 24'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hakemin verdiği kararlarla çifte standart uyguladığını öne süren Şengül, "Maç öncesi sportif direktörümüz hakeme gidip 'Biz buraya futbol oynamaya geldik. Keza Trabzonspor da buraya futbol oynamaya çıkıyor, bu ligin lideri. Lütfen maçın önüne geçecek hareketler ve hamleler yapmayın' diye uyardı ama maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilemiyorum. Hakem maçın önüne geçti bana göre. Kötü niyetli değil belki ama maçın önüne geçti. Bize gösterdiği kartlar, onlara göstermediği kartlar bana göre tamamen çifte standart. O yüzden kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulup ligde rahat pozisyona gelmek istiyoruz. İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız inşallah" diye konuştu.