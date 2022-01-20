Kasımpaşa maçının ardından

Domenec Torrent: Yeni bir hocayım ama bu çok da bir şey ifade etmiyor"Galatasaray'ın durumu kötüye gittiği için buradayım""Kaleci hatasından dolayı gol yediğimizi düşünmüyorum""Galatasaray'ın kaliteli olduğunu ve iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum""İlk yapmamız gereken şey tepeye bakmak...