Spor Toto Süper Ligin 21'inci haftasında oynanan GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Hakan Keleş ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül mücadeleyi değerlendirdi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçtiğimiz hafta kazandıkları Galatasaray maçından sonra Kasımpaşa'yı yenmek istediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi. Kasımpaşa'yı yenerek rakipleriyle aralarındaki puan farkını açmak için sahaya çıktıklarını belirten Keleş, "Erken gelen gol, sonrasında bir kırmızı kart. Yaklaşık 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadık. Ona rağmen oyuncularım iyi mücadele ettiler, genel olarak iyi bir takıma karşı oynadık zaten. 3 gün sonra bir maçımız var, şimdi ona hazırlanacağız. Eksiklerimiz biraz bizi etkiledi. İstediğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz. Şimdi Trabzon maçına hazırlanacağız" dedi.

Maça kazanma parolasıyla çıktıklarını da belirten Şengül, "Biz rakibi iyi analiz ettik, artılarını eksilerini tarttık. Ona göre strateji belirledik. Golü de erken bulunca iş tamamen lehimize döndü. İkinci golü de bulup rahatladık tabii ki. Giresunspor'da geçen sene, emeğimiz var. Bayağı uğraşlar sonucu tekrar lige çıkardık Giresun'u. İnşallah onlar da ligde kalırlar. Ama bizim önceliğimiz tabii ki Kasımpaşa kulübü. O yüzden biz içeride de dışarıda da tüm maçları kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.