Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, çok zorlu bir maçtan galibiyetle ayrılmalarının önemine değindi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, kısa sürede 7 maç oynamanın zorluğuna değindi.

Bazı oyuncuların bu maçların tamamında oynamak durumunda kaldığını belirten Pereira, "3 gün önceki maçın sonucunu düşününce, bugün zor olacaktı. 2-0'ı yakalamak bize rahatlık getirdi. Kasımpaşa gol atmadan önce 2 pozisyon yakaladık ve değerlendiremedik. 3'üncü gol koparacaktı. Kasımpaşa inandı, mücadele etti. Zorlandık ama bugün bizim için önemli olan 3 puandı. Taraftarların da yardımıyla 3 puanı aldık. Milli arada dinleneceğiz." diye konuştu.

Sıkışık fikstürde önemli sakatlıklar yaşadıklarını anlatan Pereira, şunları kaydetti:

"Serdar Aziz, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Zajc, Tisserand, Nazım, Serdar Aziz, Novak ve birkaç günde Ferdi'nin yaşadığı sakatlıklar oldu. Biz yine ligde lideriz. Bu kadar sakatlık olan dönemde özveri gerekiyordu. Bazı oyuncular oynamaları gerekenden fazla oynamak zorunda kaldı. Avrupa'da yarışan takımlar hafta içi maç yapıyor ve bu maçlar fiziksel ve mental açıdan zorlu. Böylesine bir dönemden çıkınca 7 maçı kısa zamanda oynadığınızda büyük özveri gerekiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şu an lideriz. Henüz çok erken, çok anlamı yok ama bu dönemde tabela ortasında olmaktansa 1'inci olmak iyidir. Avrupa maçlarını oynamasak puan da kaybetmezdik."

Pereira, bir gazetecinin "Geride kalan resmi maçlardan hangisinin skorunu değiştirmek isterdiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Olympiakos maçını değişmek isterdim. Çünkü kariyerimde ilk defa evimde oynadığım bir maçı 3-0 kaybettim. Ancak bizim önceliğimiz lig." yanıtını verdi.