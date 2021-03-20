Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ardından
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Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ardından

20.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:40
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçta iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçta iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, alınan her puanın değerli olduğu haftalardan geçtiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Rakibimizin nasıl oynayacağını tahmin ederek hafta içi çalışmalar yaptık. Oyuna da çok iyi başladık, çok net pozisyonlar yakaladık. Maalesef son vuruşlarımız, tercihlerimiz doğru değildi. Rakibimiz maç içerisinde bulduğu pozisyonları gole çevirdi. İstedikleri oyunun karşılığını onlar aldı. 7-8 net pozisyona girdik, kaçırdığımız penaltı var. Gol ne kadar geç gelirse böyle maçlarda rakibinizin inancı ve direnci artar. Bu da size tehdit oluşturur. Bugün de böyle bir maç oldu."

Çok şık goller yediklerini de vurgulayan Çapa, "Bu tür rakiplerimize karşı oynadığımızda şansızlıklar da yaşıyoruz. Eksik oyuncularımız var. Bunlar mazeret değil. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz. Ödediğimiz bir hesap var, alamadığımız 3 puan... Gerçekten çok üzücü. Oyunumuzun karşılığını alamadık. Son 6-7 maç böyle oldu. Futbol şansının bizden yana olmadığını bizden olmadığını söylemek, bana göre çok doğru değil. Futbolda şansı kendin oluşturursun. Milli takım arasında daha fazla çalışmalıyız. Eksiklerimiz dönecek. Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Bu oyuncu grubu, bu kaliteye sahip. Üzerimizdeki miskinliği bırakıp tamamen sonucu elde etmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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