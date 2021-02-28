Kasımpaşa maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. İki takım adına da önemli bir maça çıktıklarını ifade eden Çapa, "Her anlamda puan ya da puanlar değerlidir. Bunun için gerekli mücadele ve disiplini vermemiz gerekiyor. İki takım da sahaya moralli çıktı. Karşılaşmaya iyi başladık. Topa sahiptik, doğru zamanlarda oyuncularımızı ceza sahasında topla buluşturduk. Eksiklerimizin oluşu sıkıntıya soktu. Karşılaşmanın 15'inci dakikasında verilen kırmızı kart bizim oyun felsefemizi değiştirmemize neden oldu. Maçtan sonra pozisyonu birkaç defa izledim. Yapılan faul ve oyuncunun tiyatral şekilde düşüşünü gördüm. Bu kadar temas olacak. Kırmızı kartı gerektirecek bir pozisyon değildi. Bu ligde tek penaltı verilmeyen takım biziz. Bugüne kadar 6-7 penaltımız verilmedi. Camia olarak yeterince tepki göstermememiz bize pahalıya mal oldu. Bazı camialar bu tür olaylarda gereken tepkiyi gösteriyorlar ve zaman zaman bunun karşılığını alıyorlar. Bu bizim eksiğimiz. Kırmızı karttan sonra Sadiku'yu stopere aldık ve bocaladık. Mağlup olduğumuz için üzüldük. Ama sahada oynanan oyundan ve mücadeleden memnunum. Ben oyuncularımı her anlamda tebrik etmek istiyorum" dedi.

ÜNEL KARAMAN: KAZANDIK AMA EKSİKLERİMİZ VARGöztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman da önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Karaman, "Kazanmak güzel, oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok dirençli bir takıma karşı oynadık. Kasımpaşa iyi bir oyuncu grubuna ve iyi bir teknik adama sahip. Zorlanacağımızı biliyorduk ama bu kadar zorlanacağımızı hesap etmedik. Final pasları ve son vuruşlardaki eksikliğimiz bizi zorladı. Bunun üzerine biraz daha yoğun çalışacağız. Psikolojisi yüksek bir maçta. Alınan galibiyet bizi mutlu etti ve bu moralle Alanyaspor maçına hazırlanacağız. Birçok eksiğimizi 3 puan alarak görmüş olmak geleceğe daha güvenli bakmamıza vesile olacak. Pahalıya patlamadan kazandığımız bir karşılaşma oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı