Kasımpaşa maçının ardından-1

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek dördüncülüğe yükseldi. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıda çok karakterli bir oyun ortaya koyarak kazandıkları için futbolcularını tebrik etti. Yalçın, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı da eleştirerek, 'Seyircinin olmadığı bir maçta, bir büyük takım bu kadar ezdirilmez. Yarın seyirci olduğu zaman işler farklı olur burada. Onu da hakem arkadaşlara söyleyeyim' dedi. Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa ise iyi oynamalarına rağmen kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

YALÇIN: HAKEMLER YÜZÜNDEN KENDİ SAHAMIZDA RAKİP TAKIM GİBİ OYNUYORUZ

Süper Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı son dakikada bulduğu golle 3-2 devirmeyi başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'Maçı değerlendirmeden önce hakem arkadaşlarla ilgili konuşmak istiyorum. Göreve başladığımdan beri hakemler ve yönetimleri hakkında konuşmadım. Ancak geçen haftaki ve bu haftaki maçta hiç memnun değiliz. Sezon başından beri yapılan hatalar ve verilen kararlar canımızı çok sıktı. Kendi sahamızda rakip takım gibi oynuyoruz. Hakem arkadaşların bu duruma bu kadar müsaade etmesinin anlamı yok. Rakip santrforların sürekli hava toplarında dirsek atmasına göz yumdular. Bu tip pozisyonlar sarı kartla cezalandırılır çünkü bazı şeylerin durdurulması gerekir. Rakip oyuncuların sert müdahalelerine kart gösterilmemesi çok yanlıştı. Ali Şansalan çok beğendiğim genç bir hakem. Ancak bir takım, seyircinin olmadığı bir maçta bir takım bu kadar ezdirilmez. Yarın seyirci olduğunda durum daha farklı olur' diye konuştu.

'İKİNCİ YARIDA ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUN OYNADIK'

'Kasımpaşa 8 haftadır kaybetmeyen güçlü bir takım? diyen deneyimli teknik adam, 'Maçtan önce zor olacağını söylemiştik ve öyle de oldu. N'Koudou, Ljajic yok, Burak ve Gökhan sakatlandı, Atiba cezalı duruma düştü. Çok oyuncu kaybettik. Bu dönemde oynanan oyunun zorluğu dikkat çekti. Oyuncular tarafından da bakmak lazım. Bundan sonra iyi oyundan çok maç kazanmaya yönelik oynamak gerekiyor. Şimdiden söyleyeyim, bundan sonra bu anlayışla oynayacağız. Önde oynamak istiyoruz, iyi oyun izletmek istiyoruz ama artık tribünde kimse olmadığı için sadece kazanmaya yönelik oynayacağız. Karakterli oynayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci yarıda oyunu çevirmek için çok koştular. İnişli çıkışlı bir grafik sergiliyoruz. Bu tabii ki büyük takımlarda alışık olunan bir durum değil. Biz Beşiktaş olarak her maçımızı kazanmak istiyoruz. Kaybetmek, büyük takımda işleri zorlaştırıyor. Kalan haftalar ve önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Beşiktaş ortaya koymaya, daha iyi bir grup oluşturmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'BURAK VE GÖKHAN UMARIM SEZONU KAPATMAZ'

Gökhan ve Burak'ın durumunun yarın belli olacağını belirten Yalçın, 'Benim görüşüm, pazartesi günü oynamaları zor. Umarım sezonu kapatmazlar. Tabii ki konsantrasyon kaybı var, fazlasıyla var. Sadece bizde değil her takımda var. Bu dönemde maç oynamak çok zor. Bu dönem normalde izin yapılan bir dönem. Pandemi döneminde 2 ay idman yapıp maç oynamadık, oyuncular da sürekli idman yapmaktan sıkılıyor. Bu bozukluk bizde de var futbolcularda da var. Bunun kadar doğal bir durum olamaz. Elimizden geldiğince konsantre olmak istiyoruz ve ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Herkes için zor bir dönem. Maçta birer birer değişiklik yaptık. Kenarda oyuna sokacak bir tek genç oyuncular kaldı. Dorukhan'ı da zaten kullanamıyoruz. Atiba sarı kart gördü, çok yorulduğunu gördük. Necip bana göre oyuna girdikten sonra iyi oynadı, Kayseri'de de iyi oynamıştı. Verilen görevi 2 maçtır iyi şekilde yapıyor. Oyuncularımız yok, varyasyon yapamıyoruz. Güveni soktuk oyuna, sonra kenara aldık bu oyuncuyu. Çok değişiklik yaptık saha içinde. Biz de sorunları çözmek için kenarda duruyoruz. Elimizde çok alternatif yoktu bugün' dedi.

'LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRMEK İSTİYORUZ'

Sergen Yalçın, takımda yaşanan istikrarsızlığı kendisinin de merak ettiğini söyleyerek, 'Neden istikrarsız oynadığını merak ediyorum takımın. Yeni sezon için şu anda zamanımız var. Araştırıyoruz ve çalışma yapıyoruz. Puan durumundaki yerimiz belli olunca, başkan ve yönetimle oturup daha geniş şekilde fikir alışverişi olacak. Ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Trabzonspor ceza alır mı almaz mı bilmiyorum ama belki Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayabiliriz ya da Avrupa Ligi'ne direkt gidebiliriz. Tek hedefimiz üçüncü olmak. Oyuncularımız da Kasımpaşa karşısında böyle bir ortamda özverili oynadılar. Ciddi bir mücadelenin içindeler ve durumun farkındalar' açıklamasında bulundu.

'BU KARARI KİMLER ALDI, ÇOK MERAK EDİYORUM'

Yabancı kurula hakkında da açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, 'Yabancı konusu çok uzun bir konu. Bu TFF'nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim bu kararı kimler aldı. Kimler oturup bu kararı aldı. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini bir gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım. Herkes Ajax'ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax'ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı' 8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak. Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye'de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu. Diğer Anadolu takımlarının da konuşma hakları var ve onlar da konuşsun? diye konuştu.

FUAT ÇAPA: EN İYİ YAPTIĞIMIZ İŞİ BEŞİKTAŞ SON DAKİKADA YAPTI

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise şunları kaydetti:

'Karşılaşma her iki takım adına da çok önemliydi. Beşiktaş galip geldiği takdirde üçüncülük hedefi için gidecekti biz de sekizincilik için gidecektir. Açıkçası beklediğimiz gibi geçti maç. İlk 10-15 dakikada baskılı olacaklarını biliyorduk. Bunu kırmak için çalıştık ancak golü yiyene kadar panik içinde oynadık, çok tedirgindik. Golü yedikten sonra oynamamız gereken şekle döndük. Birinci ve ikinci golü doğru zamanda bulduk. Hatta üçüncü golü de ilk yarıda bulabilirdik ancak tercihleri doğru yapmadık. İkinci devrede Koita'nın sakatlığı nedeniyle zorunlu değişiklik yaptık. Devre arasında arkadaşlara, Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını ve geriye çekilmeyip rakibe doğru baskı yapmak gerektiğini söyledik. Ancak ikinci yarı başlar başlamaz gol yedik. Sonrasında geçişlerde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Hücumda yaptığımız tercih hataları ve kaleye vurduğumuz topların karşılığını alamadık. En iyi yaptığımız işi Beşiktaş son dakikada yaptı. Biz orada topu kaptırmamış olsak, 3-2'yi biz yakalayabilirdik, kaptırdığımız top dönüşte bize pahalıya mal oldu. Bugün skor olarak kaybımız oldu, mücadele anlamında değişen bir durum olmadı. Bugüne kadar nasıl iyi niyetle mücadele ettiysek, bugün de öyle yaptık. Bu nedenle oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür ediyorum.'

'FEDERASYON NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI?

Yabancı kuralı hakkında da konuşan Çapa, 'Bence federasyona neden böyle bir karar alındığını sormak lazım' diyerek şunları söyledi:

'Bir nedeni vardır. Bunu bilirsek düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Geçtiğimiz yıllarda da sayı düşürüldü, sonra serbest bırakıldı. Kısıtlamanın çok bir şey kazandıracağına inanmıyorum. 2012-2013 sezonunda da kadroya altyapıdan oyuncu almak zorundaydınız ama kaç tanesi oynuyordu. Bunlarla uğraşmak yerine altyapıdan nasıl oyuncu yetiştirilir, bunlar için doğru tavsiyeler vererek yerli oyuncuları A Takım'a katmak daha doğru olur. Bunu maddi olarak yapıyorlarsa, yine yanlış. Diğer federasyonlar kulüplerin bütçesini kontrol edip o doğrultuda karar alıyor. Havuz ne kadar daralırsa seçenek o kadar az oluyor. Değerleri de artacaktır bu şekilde. 2012-2013 gibi senelerde rakamlar çok uçuktu. Nedeni tam olarak anlarsak, ona göre değerlendirip cevap veririz. Biz yeni bir takımız, bunu göz ardı etmememiz lazım. Devre arasında birçok oyuncu gitti ve geldi. Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu sayısı da çok azdı. Her ne kadar analiz yapsak da sonuçta ligi bilmek, ligde uzun süre oynamak daha farklı bir durum. Düşük bütçeli bir takım olabiliriz ama hedefimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Sivas ve Beşiktaş'la başa baş oynadık. Bu takımlar ilk 5 içinde. Biz de Kasımpaşa olarak gelecek sezon planlamasında bu oyuncu grubunun eksiklerini tamamlayarak hedef belirleyeceğiz.?

Kaynak: DHA