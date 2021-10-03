Kasımpaşa maçından notlar

Pereira 5 değişiklik yaptı

Mesut Özil yedek soyundu

- Kasımpaşa'da değişiklik yok

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlendi.

Lacivert-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bruma, Mortadha ve Varga, Fenerbahçe maçında yer alamadı. Öte yandan Kasımpaşa'da sakatlıkları sona eren Dirar ile Jorgensen, kadroda yer aldı. İki futbolcu, Fenerbahçe mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.