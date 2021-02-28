Kasımpaşa maçından notlar

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyen sol bek Berkan, sağ bek Gassama ve orta saha Zulj iyileşerek kafilede yer aldı. Berkan, mücadeleye on birde başlarken, Gassama ve Zulj yedek soyundu. Teknik direktör Ünal Karaman, geçen haftaki Fenerbahçe maçının on birinden tek değişiklik yaparak takımı sahaya çıkardı. Deneyimli teknik adam, defansın solunda Burekovic'in yerine Berkan'a formayı verdi. Göztepe'de sakatlığı süren kanat oyuncusu Tripic ise görev almadı. Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Mozart isimli geminin mürettabatında yer alan Göztepe taraftarı Erdi Akman ve eşi Meltem Akman ile müsabakayı kulübün davetlisi olarak tribünde takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ