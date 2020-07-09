Kasımpaşa maçından notlar Sergen Yalçın'dan 3 değişiklikVida yedeğe çekildiLjajic, Umut ve N'Koudou kadroya alınmadıCaner Erkin 5 maç sonra ilk 11'de5 futbolcu sarı kart sınırındaAli DANAŞ / İSTANBUL, - Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Vida yedeğe çekildi

Ljajic, Umut ve N'Koudou kadroya alınmadıCaner Erkin 5 maç sonra ilk 11'de5 futbolcu sarı kart sınırında

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken, Şansalan'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez üstlendi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısına 3-1 kaybedilen Kayserispor maçının kadrosundan 3 değişiklik yaparak çıktı. Kayserispor maçında ilk 11'de olan Rıdvan, Vida ve Necip'i kulübeye çeken tecrübeli teknik adam, bu üç oyuncunun yerine Caner Erkin, Roco ve Boyd'u sahaya sürdü. Kaleyi yine Ersin'e emanet eden Yalçın, defansta Gökhan Gönül, Roco ve Ruiz'in yanına Caner Erkin'i koydu. Kayseri maçında 4-1-4-1 olan dizilişi de değiştiren tecrübeli teknik adam, yeniden 4-2-3-1'e dönerek tek ön libero yerine ikili orta sahada Elneny- Atiba'ya görev verdi. Hücum hattında sağ kanatta Lens ve 10 numarada Diaby ile maça başlayan Yalçın'ın N'Koudou'nun yerine tercih ettiği futbolcu ise Boyd olurken; santraforda her zaman olduğu gibi Burak Yılmaz yer aldı.VIDA YEDEĞE ÇEKİLDİKarşılaşmanın ilgi çekici değişikliklerinden birisi Vida'nın yedek kulübesine çekilmesi oldu. Kulüp kaynaklarına göre Vida'nın dinlenme amacıyla yedeğe çekildiği belirtildi. Hırvat stoperin menajeri, 11 milyon TL'lik alacağından dolayı dün siyah-beyazlı kulübe ihtarname çekmişti.LJAJIC, UMUT VE N'KOUDOU KADROYA ALINMADIBeşiktaş Kasımpaşa karşısına 3 futbolcusunda yoksun çıktı. Sergen Yalçın'ın 'kronik sakatlığı var' diyerek Kayserispor maçında sadece son yarım saatte görev verdiği N'Koudou, bu kez 21 kişilik kadroya bile alınmadı. N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Umut Nayır ve Adem Ljajic de maç kadrosunda yer almayan diğer 2 isim oldu.CANER ERKİN 5 MAÇ SONRA İLK 11'DESiyah-beyazlı takımda Caner Erkin 5 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Covid-19 arasından önce oynanan Galatasaray derbisine 11 başlayan Caner, aranın bitmesi ve liglerin başlamasından sonraki 4 maça yedek kulübesinde başlamıştı. Son 4 maçta sadece 30 dakika forma giyen Caner için menajeri, sezon sonunda Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılacaklarını açıklamıştı.5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunurken, bu futbolculardan 5 tanesi Kasımpaşa maçının kadrosunda yer aldı. Atiba, Lens, Caner, Elneny ve Vida maçta sarı kart görmeleri durumunda hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Kaynak: DHA