Kasımpaşa maçına hazırlanan Göztepe'de sakatlıkları geçen 3 futbolcu takımla çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasımpaşa maçına hazırlanan Göztepe'de sakatlıkları geçen 3 futbolcu takımla çalıştı

24.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:04
Kasımpaşa maçına hazırlanan Göztepe'de sakatlıkları geçen 3 futbolcu takımla çalıştı

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle geçen haftaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Lamine Gassama, Berkan Emir ve Peter Zulj, takımla çalışmalara başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Öznur Çalık Murat Kurum Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa maçına hazırlanan Göztepe'de sakatlıkları geçen 3 futbolcu takımla çalıştı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 15:08:31. #1.15#
title