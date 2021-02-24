Kasımpaşa maçına hazırlanan Göztepe'de sakatlıkları geçen 3 futbolcu takımla çalıştı
24.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:04
Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle geçen haftaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Lamine Gassama, Berkan Emir ve Peter Zulj, takımla çalışmalara başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz