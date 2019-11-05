Kasımpaşa, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.

05.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:46
Kasımpaşa, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kulüpler Birliği Vakfının 10. başkanı olarak başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Sepil'i tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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