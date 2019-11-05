Kasımpaşa, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.
Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kulüpler Birliği Vakfının 10. başkanı olarak başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Sepil'i tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.