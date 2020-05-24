Kasımpaşa Kulübünden Ramazan Bayramı mesajı Kasımpaşa Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kasımpaşa Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA