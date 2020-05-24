Kasımpaşa Kulübünden Ramazan Bayramı mesajı
Kasımpaşa Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
24.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:05
Kasımpaşa Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun" ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA