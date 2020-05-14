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Kasımpaşa Kulübü, iki kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, iki kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı
14.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:46

Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 kişide pozitif sonuç bulunmuştur. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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