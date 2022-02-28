Kasımpaşa Kulübü: "Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo!" - Haberler

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Kasımpaşa Kulübü: "Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo!"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kasımpaşa Kulübü:

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, müsabakanın ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, müsabakanın ardından bir açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından lacivert-beyazlı kulüpten bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada ligdeki hakem yönetimine tepki vurgulanarak, "Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo! Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama bilin ki; çok ayıp" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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