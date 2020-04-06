Kasımpaşa Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kasımpaşa Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
06.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:06
Kasımpaşa Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Milli Mücadele döneminde milletimizin sesini dünyaya duyurarak başladığı yolculuğunda, bugün 100. yılını tamamlayan Anadolu Ajansını kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA