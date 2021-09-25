Kasımpaşa - Konyaspor ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa - Konyaspor maçı şifresiz mi?
Spor Toto Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Kasımpaşa - Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
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Kasımpaşa - Konyaspor, Spor Toto Süper Ligi maçı, 25-09-2021 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Kasımpaşa - Konyaspor maçı BeinSport 1'den yayınlanacak.
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