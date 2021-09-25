Antalyaspor - Y.Malatyaspor ne zaman, hangi kanalda? Antalyaspor - Y.Malatyaspor maçı şifresiz mi?
Spor Toto Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Y.Malatyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Y.Malatyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Antalyaspor - Y.Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antalyaspor - Y.Malatyaspor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Y.Malatyaspor maçı hakemi kim? Antalyaspor - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Antalyaspor - Y.Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligi maçı, 25-09-2021 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.
Antalyaspor - Y.Malatyaspor maçı BeinSport 1'den yayınlanacak.
Antalyaspor - Y.Malatyaspor maçını izlemek için BeinSport kullanıcısı olmalısınız.
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