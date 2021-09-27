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Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Süper Lig'in 7. haftasında 2-2 berabere kaldıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının zorlu geçtiğini ve sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Süper Lig'in 7. haftasında 2-2 berabere kaldıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının zorlu geçtiğini ve sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Arslan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hafta içi maç oynanan dönemlerin zorlu geçtiğini belirten Arslan, "Bizim gibi eksiği fazla ve öz güvenini yakalamaya çalışan takımlar için daha da zorlu geçiyor. Karşılaşmanın ilk 20. dakikasında 2-0 geri düştük. Ondan sonra maçı çevirmek daha da zor oldu. Çok fazla efor sarf ettik. Yediğimiz goller basit ama attığımız goller birinci sınıf. Kaçırdığımız pozisyonlar da oldu. 2-2'den sonra girdiğimiz pozisyonlar vardı. Sadece şansa ve bir 3 puana ihtiyacımız var. Takım kalitesi yüksek ama alternatif anlamında 5 yabancı oyuncudan yararlanamıyoruz. Bu kulübemizde çok ciddi sorun çıkarıyor. Bu eksikliği göstermeyen oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zorlu bir müsabakadan oyun ve direnç olarak alnımızın akıyla çıktık. Devamını diliyorum." diye konuştu.

Cihat Arslan, lacivert-beyazlı taraftarların tepkisine değinerek, "Bunlar futbolda doğal. Maalesef ülkemizde en ağır olması gereken koltuk en hafif koltuk. Öyle olunca ilk hedef doğrudan hoca oluyor. Bizim çantamız her zaman hazır. Teknik direktörler olarak bizim dünyamız çantaya sığıyor. Taraftar bağırabilir, onların tercihidir ama burada karar verici yönetim kuruludur. Saygıyla karşılıyorum. Demokrasi ve insan hakkı varsa, insanların protesto etmeye de alkışlamaya da hakkı var. Sonuçta onlar Kasımpaşa'nın daha iyi olmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'u da tebrik eden Arslan, "Bu zamana kadar gösterdikleri performans çok etkileyici. Başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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