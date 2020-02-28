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Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

28.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:14
Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından pas ile taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Kasımpaşa takımı, öğle saatlerinde hava yolu ile Konya'ya gidecek.

Kaynak: AA

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