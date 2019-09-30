Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı bildirildi.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.