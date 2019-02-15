Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi Açılış Töreni

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Tarihimizi, kültürümüzü yaşatmak geleceği inşa etmek için olmazsa olmazımızdır." dedi.

Beyoğlu'nda, 2014 yılında yanan tarihi Kasımpaşa Sıbyan Mektebi, restore edilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü.

Merkezin açılış töreninde konuşan Yıldırım, eserin ihyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün gençlik yıllarını geçirdiği Kasımpaşa'ya geldiğini belirten Yıldırım, "Kasımpaşa'daki hemşehrilerimiz, kardeşlerimizle hasret giderdik. Ama bu bir başlangıç. İnşallah Allah nasip ederse İstanbulluların teveccühü, desteğiyle bu şehre belediye başkanı olursak Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Büyükşehirde Binali Yıldırım." diye konuştu.

Yıldırım, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın çok güzel hizmetler yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi ondan bayrağı devralmaya hazırlanan 2 dönem milletvekilliği yapmış değerli yol arkadaşımız Haydar Ali Yıldız. O da Beyoğlu'nun evladı, o da Kasımpaşa'nın evladı, o da bizden biri. Kendisine oy verirken beni de unutmazsanız memnun olurum. Biliyorsunuz Cumhur İttifakımız var. Cumhur İttifakı iş başında. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı Beyoğlu'nda bütün mahallerde hemşehrilerimize buluşuyorlar ve gönül belediyeciliğinin nasıl yapılacağını bütün detaylarıyla anlatıyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel eseri ihya ettiğinden dolayı Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü yaşatmak geleceği inşa etmek için olmazsa olmazımızdır. İşte burada Nalıncı Yokuşu'nda da tam bu iş gerçekleşmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun diyor ve açılışı yapıyorum. ya Allah, bismillah."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş, MHP İlçe Başkanı Bayram Gölcük ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA