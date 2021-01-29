Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

29.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:22
Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı.

İdman, pozisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı. Lacivert-beyazlı ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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