Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
29.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:22
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı.
İdman, pozisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı. Lacivert-beyazlı ekip, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük