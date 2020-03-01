Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

01.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:26

Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa, 25. haftada Hes Kablo Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma çalışmaları ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor ile 8 Mart Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA