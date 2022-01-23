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Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, iyi gidişlerini devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, iyi gidişlerini devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, 5'te 5 yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaları adına mutlaka kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını aktaran Ümit Şengül, "Kupayı da sayarsak üst üste 6. galibiyetimizi aldık. Bu oyuncular inanılmaz mücadele ediyor. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp, ligi orta sıralarda bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Haber

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