Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından
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Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

30.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:56
Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, takıma golcü takviyesi yapacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, takıma golcü takviyesi yapacaklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, "Pazartesi günü takıma takviyelerimizi yapacağız. Golcü problemimiz var. Buradan üzgün haberi vereyim, Medipol Başakşehir maçında 2 gol atan (Denis) Alibec, sezonu kapattı. Golcü takviyesi yapacağız. İkinci yarıda çok güçlü bir Kayserispor'u hep birlikte seyredeceğiz." diye konuştu.

Şartların uygun olması halinde iki oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyleyen Tokgöz, "Görüştüğümüz 4-5 oyuncu var aynı bölge için. Bir tanesini mutlaka getireceğiz. Eğer şartlar uyarsa, ikinciyi de getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokgöz, takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili teknik heyetin çalıştığını ve konunun pazartesi günü netleşeceğini kaydetti.

Kasımpaşa maçında alınan galibiyetle ilgili de Tokgöz, "İlk yarıda gerçekten çok güzel futbol oynadık. Saha ve zemin koşulları çok kötüydü. Ona rağmen ilk yarıdan beri isteyen, arzulayan taraf bizdik. Kasımpaşa'nın da çok net pozisyonları vardı. Kalecimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Son dakikalarda yüzde yüz bir pozisyonu kurtardı. Teknik ekibimizi, oyuncularımızı kutluyorum. Lig yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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