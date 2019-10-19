Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Kasımpaşa, akşam saatlerinde uçakla Kayseri'ye gidecek.