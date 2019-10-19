Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

19.10.2019 14:52
Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, akşam saatlerinde uçakla Kayseri'ye gidecek.

Kaynak: AA
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