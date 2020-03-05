Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA