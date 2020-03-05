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Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

05.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:08
Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 25. haftasında Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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