Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Çalışma, yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Kaleciler Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin ve Erdem Canpolat kaleci antrenörü Serdar Kulbilge ile ayrı olarak çalıştı.

Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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