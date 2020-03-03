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Kasımpaşa, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 8 Mart Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

03.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:06
Kasımpaşa, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 8 Mart Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde oyuncular, pas çalışması yaptı.

Antrenman taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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