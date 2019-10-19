Kasımpaşa, Kayserispor deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

19.10.2019 12:44
Kasımpaşa, Kayserispor deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 7 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı takımda diz kapağından ameliyat edilen Çek futbolcu David Pavelka, müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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