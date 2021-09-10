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Kasımpaşa, Kayseri'ye geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kasımpaşa, Kayseri'ye geldi

Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa havayolu ile 1.5 saatlik yolculuğun ardından Kayseri'ye geldi.

Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladılar.

İki takım arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kasımpaşa, Kayseri'ye geldi

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