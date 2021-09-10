Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Kasımpaşa, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa havayolu ile 1.5 saatlik yolculuğun ardından Kayseri'ye geldi.

Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladılar.

İki takım arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri