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Kasımpaşa kampa girdi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:00
Kasımpaşa kampa girdi

, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve sürat çalışmalarıyla başladığı belirtildi.


Antrenmanın, dar alanda topa sahip olma oyununun ardından yapılan taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.


Hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


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Kaynak: Hürriyet

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