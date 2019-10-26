Kasımpaşa, İzmir deplasmanında
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 8 puan ve averajla 16. sırada bulunuyor. Geride kalan 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Göztepe ise 9 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor.
Kasımpaşa'da diz kapağından ameliyat edilen Çek futbolcu David Pavelka, bu müsabakada forma giyemeyecek.