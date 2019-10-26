Kasımpaşa, İzmir deplasmanında

26.10.2019 11:02

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 8 puan ve averajla 16. sırada bulunuyor. Geride kalan 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Göztepe ise 9 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa'da diz kapağından ameliyat edilen Çek futbolcu David Pavelka, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA