Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı

21.09.2019 17:50

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda ilk 4 haftada galibiyet alamayan Kasımpaşa, 5. haftada oynadığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek, 3 puanla tanışmış oldu.



Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Alınan sonuçla lacivert-beyazlılar, 5. haftada ilk galibiyetini almış oldu. İlk 4 haftada 3 mağlubiyet 1 beraberlik ile 1 puan toplayabilen Kasımpaşa, 5. hafta itibariyle puanını 4'e yükseltti.



Mame'den 2 gol 1 asist



Antalyaspor mücadelesinde Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam etkili performansı ile dikkat çekti. Senegalli forvet müsabakanın 60 ve 80. dakikalarında iki gol kaydederken, 53. dakikada da Mustafa Pektemek'in golünü ise hazırlayan isim oldu. 26 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte ligde 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA