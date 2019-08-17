Kasımpaşa ile Trabzonspor 21. kez kozlarını paylaşacak

17.08.2019 13:50

Süper Lig'de Kasımpaşa, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak. Lig tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynanan maçlarda Trabzonspor'un rakibine karşı 9'a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçıyla başlayacak. 1960-61 sezonundan sonra ilk kez sezona taraftarının önünde başlayacak olan lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda ilk maçlarda 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet çıkardı. Lig tarihinde Trabzonspor ile 20 kere karşılaşan İstanbul temsilcisi, bu maçlarda 9 mağlubiyet, 5 de galibiyet aldı. Tarafların aralarındaki 6 maç da berabere bitti.

PAŞA SEZONA YİNE KEMAL ÖZDEŞ İLE BAŞLIYOR Geçtiğimiz sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımpaşa, ilk 7 haftada 12 puan toplamasına rağmen tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve takımı Mustafa Denizli'ye emanet etmişti. İstanbul temsilcisinde göreve tekrar gelen Özdeş, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile oynadığı 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. Bordo-mavililere karşı tek galibiyetini 2017-18 sezonunda deplasmanda alan Kemal Özdeş, diğer maçlarda ise 2 beraberlik, 5 de mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

6 YENİ OYUNCU SİFTAH PEŞİNDE Lacivert-beyazlıların bu sene renklerine bağladığı Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes, Teknik Direktör Kemal Özdeş tarafından görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta Kasımpaşa forması giyecek. Yarın 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

(Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İHA