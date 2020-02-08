Kasımpaşa ile Galatasaray 32. randevuda

08.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:10

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa ile 32. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 20-5 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda aldığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 32. RANDEVU

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 5 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 63 golüne, lacivert-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray evinde 1-0'lık skorla kazanmıştı.

SON 10 MAÇTA 1 KEZ BERABERLİK ÇIKTI

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa 2 kez rakibini mağlup ederken, sadece 1 karşılaşma berabere sonuçlandı.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu istatistiğini Kasımpaşa karşısında da sürdürüp zirve yarışına devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor'u mağlup etme başarısı gösterdi.

ASLAN DEPLASMANDA 3'ER GALİBİYET, BERABERLİK VE MAĞLUBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 11 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar dış sahadaki 3 puanlarını Kayserispor, Gaziantep FK ve Konyaspor karşısında aldı.

GALATASARAY LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray 17 golle ligin az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Kasımpaşa ise 43 gol ile Kayserispor'dan sonra kalesinde en çok gol gören ikinci ekip olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 32 kez gol sevinci yaşarken, lacivert-beyazlılar da 28 kez rakip fileleri havalandırdı.

BELHANDA CEZALI, ADEM SINIRDA

Galatasaray'da Younes Belhanda, Kasyerispor maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük de sarı kart sınırında bulunuyor. Adem sarı kart görmesi halinde gelecek hafta ligde oynanacak Yeni Malatyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ise maçta yer alamayacak.

DÜDÜK, METE KALKAVAN'DA

Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkava'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak. VAR'da Abdulkadir Bitigen, AVAR'da da Erdinç Sezertam görev alacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA