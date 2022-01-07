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Kasımpaşa, ikinci yarıya Hatayspor maçıyla başlayacak

Kasımpaşa, ikinci yarıya Hatayspor maçıyla başlayacak
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci ve ikinci yarının ilk haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci ve ikinci yarının ilk haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligin ilk devresini 15 puan ve averajla 18. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 32 puan yazdıran Hatayspor ise averajla 5. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Nicolai Jörgensen, Loret Sadiku ve Jeffrey Bruma müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk haftasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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