Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
04.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:54
Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde akşam gerçekleştirilen idmanda oyuncular, teknik ve dar alan çalışmalarının ardından koşu gerçekleştirdi.
Lacivert-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.
Kaynak: AA
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